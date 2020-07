Agnelli: “E’ importante avere un rapporto leale con la stampa. Avrei voluto intervistare Mandela”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport e si è soffermato sul rapporto della società bianconera con i media: “Un rapporto leale. Da parte mia sicuramente leale. Sul calciomercato c’è anche un gioco delle parti, forse perché è un argomento che fa sognare e che appassiona tutti, che possono fantasticare su quello che verrà. Per quanto mi riguarda, cioè Andrea e Juventus intesa come società, è un rapporto leale. Insomma, il fatto di avere un rapporto così leale è importante”.

Il patron della Juventus continua: “Mi aspetto, istituzionalmente, dai media in generale altrettanta lealtà in cambio. Chi intervisterei se fossi giornalista? Nel mondo del calcio faccio un po’ fatica a scegliere. Certo, se fossi un giornalista mi piacerebbe lavorare a grandi temi, inchieste e approfondimenti, magari legate allo sviluppo del business. Se dovessi decidere chi intervistare… beh, mi sarebbe piaciuto intervistare in modo approfondito Nelson Mandela”.