Agnelli: “Cristiano Ronaldo? Un onore averlo avuto con noi. La Juve viene prima di tutto”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato in merito all’addio di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole del proprietario del club bianconero nel discorso durante l’assemblea dei soci: “È stato un onore e un piacere averlo. Su quanto fatto sul campo non possiamo che applaudirlo e ringraziarlo per quanto ci ha fatto gioire. Il peccato è averlo avuto con un anno e mezzo di stadio vuoto. Ha ragione Morata però, è la maglia della Juventus che richiede responsabilità. La Juventus è più grande di tutti, di chiunque abbia partecipato. La Juventus viene prima di qualunque persona“.

