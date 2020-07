Agnelli: “Bentornato Pirlo. Comincia questa sua nuova avventura in Under 23”

Il patron della Juventus, Agnelli, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Juve U23 Pirlo. Ecco le sue parole: “Siamo qui a presentare il nuovo allenatore dell’Under 23: bentornato ad Andrea, al quale siamo affezionati. Soprattutto per i valori dell’uomo che possiamo trovare nella qualità di un allenatore. Comincia questa sua nuova avventura in Under 23, siamo fieri e orgogliosi. Auspico che per lui possa essere l’inizio di un percorso importante come lo è stato da calciatore. Sposa un progetto. Ci siamo resi conto che c’era un problema di identità. Oggi leggiamo con orgoglio i nomi dei nostri ragazzi in prima squadra. Andrea conosce il nostro ambiente in termini. Le partite dell’Under 23 sono difficili. Sono felice di dare il bentornato ad Andrea”.

FOTO: Twitter Juventus