Agnelli: “Accordo con la Uefa. Niente Super Lega, ci sarà una nuova competizione dal 2024”

In una conferenza stampa congiunta, Andrea Agnelli, presidente dell’ECA, e Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, hanno annunciato l’intesa per la mancata creazione della Super Lega. Queste le parole del numero uno dell’ECA sulla terza competizione: “Abbiamo lavorato per sviluppare una terza competizione, che ora attende l’approvazione della commissione esecutiva a dicembre. Se questa verrà approvata, dal 2024 ci sarà una nuova competizione. La nostra intenzione è quella di cambiare il calendario internazionale delle partite. I calendari vanno armonizzati con i tornei che si giocheranno negli anni pari. Una volta che questo verrà fatto, potremo decidere come sviluppare la competizione”.

Foto: Twitter Juventus