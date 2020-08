Dalla Spagna: Suarez, futuro incerto al Barça. Koeman preferisce Depay

Momento complicato per Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona potrebbe salutare i blaugrana e accasarsi altrove. Come riferisce il portale spagnolo Sport, Koeman avrebbe già silurato il numero 9. Con l’Ajax che tenta l’uruguaiano, il Barcellona dovrà cercare un degno sostituto. A tal proposito, sempre secondo il portale spagnolo, il nuovo allenatore dei blaugrana avrebbe inserito in agenda il nome di Memphis Depay del Lione.

Foto: AS