Aglietti: “Qualcuno ci dava per morti, siamo soddisfatti”

Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo Verona ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno ai playoff in Serie B. Questo l’allenatore dei clivensi: “E’ una soddisfazione enorme perché qualcuno ci aveva dati per morti, stasera si è vista la voglia e la determinazione che i ragazzi hanno messo in campo per portare a casa il risultato contro una delle squadre più forti del campionato. Questa vittoria è merito loro, sono orgoglioso: è un piccolo passo, ma importante perché non era assolutamente facile. Non ho mai parlato di pareggio alla mia squadra, non ne siamo capaci: abbiamo cercato di fare la partita, ci sono state tante emozioni da entrambe le parti. Gli episodi sono tanti tanti, la gara si è decisa in tante cose. Siamo stati molto bravi a non fare calcoli, credo che il passaggio del turno sia meritato. Ci sono alcuni ragazzi che hanno fatto poche partite e conoscono poco questo tipo di calcio, quindi mi viene difficile fare turnover: se c’è bisogno li butto nella mischia, ma hanno poca esperienza e dunque può essere un rischio. Lo abbiamo provato sulla nostra pelle con Zuelli, dobbiamo accettarlo. Abbiamo comandato il gioco per larghi tratti, Semper è stato straordinario sul rigore parato: sono contento per lui, ha salvato il risultato e la qualificazione. Con lo Spezia non saranno più novanta minuti ma ci saranno due partite, sarà fondamentale recuperare le energie anche tramite l’entusiasmo dopo il match di oggi“.

Foto: twitter Chievo Verona