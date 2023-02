Agguato degli ultras della Cavese al pullman della Nocerina. Colpito al volto il tecnico Erra

Ancora episodi di violenza sulle autostrade italiane, anche nel calcio minore. Come riporta Noceralive.it, il pullman della Nocerina, ieri sera, è stato vittima di un agguato in un’area di servizio, in Irpinia.

Protagonisti, gli ultras della Cavese.

Secondo quanto si legge, la squadra era ferma all’area di servizio Ofantina e si è vista raggiungere da tre mezzi occupati da supporters della Cavese, rivale storica della Nocerina. Sono nati insulti, minacce verbali e anche fisiche e ad avere la peggio dalla colluttazione, come si legge, è stato il tecnico dei molossi, Alessandro Erra, colpito al volto dai supporters della Cavese.

Sul posto si è presentata la Polizia di Mirabella Eclano (AV) per indagare sull’accaduto.

E’ arrivata la condanna della Cavese, che sul sito ufficiale ha così scritto: “La Cavese 1919 condanna con fermezza l’episodio di violenza ed anti-sportività perpetrato da facinorosi ai danni di alcuni tesserati dell’ASD Nocerina Calcio 1910 sulla strada di ritorno dalla trasferta di Fasano. La civiltà, l’educazione ed il rispetto verso il prossimo sono princípi non negoziabili di questo Club: si invitano, quindi, tutti i tifosi ad isolare questi personaggi che non amano realmente la Nostra squadra e non fanno altro che screditare la città, il pubblico e la storia di Cava de’ Tirreni vanificando, inoltre, tutti gli enormi sforzi che la Società sta ponendo in essere per riportare la Cavese dove le compete”.

Foto: logo Nocerina