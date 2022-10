Agguato a Milano, ucciso il capo ultrà dell’Inter Baiocchi. La Curva Nord lascia San Siro

La Curva Nord lascia San Siro al termine del primo tempo a causa di un lutto che ha colpito la tifoseria nerazzurra. Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter, 69 anni, è stato ucciso dopo una sparatoria avvenuta in prima serata a Figino, periferia Ovest di Milan. Boiocchi, pluripregiudicato, con 26 anni di carcere alle spalle, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco al torace in via Fratelli Zanzottera, non lontano dal suo domicilio. L’agguato è avvenuto poco prima della partita Inter–Sampdoria allo stadio San Siro. La Curva Nord ha ritirato gli striscioni durante la partita, non ha più cantato e alla fine del primo tempo ha lasciato l’impianto.

Foto: Curva Nord Twitter