Aggressione a Polito. La condanna del Bari: “Vigliacchi che non hanno nulla a che vedere con il nostro tifo”

Nella serata di ieri, il ds del Bari, Ciro Polito, è stato aggredito di ritorno dalla trasferta di Cittadella.

Arriva una ferma condanna del club pugliese, che con una dura nota ha così condanato la vicenda: ”

“SSC Bari esprime vicinanza e solidarietà al DS Ciro Polito vittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari.

Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati.

Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili.