Aggressione a Guido Burgstaller, identificato dalla polizia il possibile autore del reato

Ci sono delle novità riguardanti la brutale aggressione subita in pieno centro dal giocatore del Rapid Vienna Guido Burgstaller, con conseguenti fratture al cranio e lesioni gravi. La carriera del giocatore, che ora sarà lontano dai campi per molti mesi, è a serio rischio. Il sospettato del reato, un 23enne precedentemente identificato dagli investigatori, si è rifiutato di testimoniare ed è stato portato in un penitenziario dopo aver consultato il pubblico ministero, si legge in una nota. Pertanto non è ancora possibile fare alcuna dichiarazione sul motivo dell’attacco. Per motivi di protezione dei dati la polizia non ha fornito il nominativo del sospettato.

Foto: Instagram Rapid Vienna