Ranking Fifa: Italia decima, balzo della Spagna

In seguito alle due manifestazioni per Nazionali appena terminate, ovvero Europeo e Copa America, è stato aggiornato anche il Ranking Fifa. L’Italia è rimasta al decimo posto, notevole invece il balzo della Spagna, vincitrice dell’Europeo e ora al terzo posto. Salto in avanti anche della Colombia, che scavalca gli azzurri. Tredicesima invece la Germania. Vediamo la top 10:

10°Italia 1714.29 punti

9° Colombia 1727.32

8° Portogallo 1741.43

7° Olanda 1758.51

6° Belgio 1772.44

5° Brasile 1785.61

4° Inghilterra 1812.26

3° Spagna 1835.67

2° Francia 1854.91

1° Argentina 1901.48

Foto: instagram Spagna