Agenti italiani: Raiola impera. Giuffrida jolly, i problemi di Lucci

Mino Raiola li ha presi tutti o quasi: con Suso e Izzo ha completato (ma probabilmente è un verbo sbagliato) un album ricco di assi, confermando di essere un agente sempre più potente per i calciatori che ha nei top club. Il borsino dei procuratori italiani segnala sempre Gabriele Giuffrida come jolly, il nuovo che avanza. E ribadisce i problemi recenti di Alessandro Lucci nella gestione: Suso ha cambiato agente scegliendo Raiola, Florenzi non gioca quasi mai, Calabria ha perso il posto da titolare, per Perin non è stata trovata una soluzione per gennaio. Di sicuro un passo indietro e tante difficoltà da parte di Lucci, una situazione che gli ha fatto perdere diverse posizioni rispetto a molti suoi colleghi.

Foto L’Equipe