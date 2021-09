Agente van de Beek: “Con l’Everton era fatta, poi è saltata all’ultimo. Con lo United siamo stati chiari, deve giocare”

Intervistato da Ziggo Sport, l’agente di Donny van de Beek, centrocampista del Manchester United, ha parlato del mercato e della sua permanenza allo United.

Queste le sue parole: “Donny doveva partire a metà agosto. Abbiamo discusso con Solskjaer e la dirigenza e abbiamo pensato di trovare un altro club. La nostra ricerca ci ha portato all’Everton, abbiamo discusso con Marcel Brands e Farhad Moshiri ma il 30 agosto abbiamo ricevuto una telefonata da Solskjaer che ci diceva che il trasferimento non era più un’opzione e che il giocatore doveva allenarsi la mattina dopo e che gli sarebbe servito in rosa”.

Il procuratore spiega che hanno chiesto garanzie per restare: “A quel punto abbiamo specificato che Donny non è un giocatore da impiegare solo in Carabao Cup o FA Cup, o solo in Europa e quindi per restare doveva giocare con continuità e Solskjaer ci ha rassicurato”.

Foto: Twitter United