Agente Sanchez: “Alexis animale da competizione, non tornerà in Cile”

Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, ha fatto il punto della situazione sul futuro dei suoi due assistiti nel corso dell’intervista rilasciata a La Tercera. Il procuratore, in particolare, ha escluso la possibilità che chiudano la loro carriera in patria: “No, spero di no. Non lo vedo come un passaggio necessario. Non hanno niente da chiudere. Hanno fatto delle gare meravigliose. La fine della carriera nel club del loro cuore non è un passaggio che sembra obbligato o necessario per me. Vorrei che si ritirino dove pensano di esser felici. Che facciano ciò che li rende felici, finiscano la loro carriera come vogliono e dove vogliono”.

Felicevich ha poi escluso, con ancor maggior forza, il passaggio di Sanchez all’Universidad de Chile: “Lo vedo difficile. Sanchez è un animale da competizione, che vuole lottare per vincere ancora titoli e dimostrare di essere ancora in grande spolvero. Io penso che abbia ancora un paio d’anni di grande carriera davanti”.

Foto: Instagram Sanchez