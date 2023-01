Agente Okereke: “E’ molto duttile. Mi aspetto che completi la stagione in doppia cifra”

Patrick Bastianelli, agente di David Okereke, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del programma “Si Gonfia la Rete”, di seguito le sue parole: “Okereke è molto duttile, può ricoprire più ruoli. Nasce come attaccante esterno, gioca da prima punta, da sottopunta, da trequartista ed ha questa grande caratteristica di potersi adattare in più moduli. Mi auguro possa completare il suo percorso giocando in una squadra importante perchè dal punto di vista tecnico e caratteriale ha tutto per fare un salto di qualità importante. Mi aspetto da Okereke che completi la stagione in doppia cifra perchè poi chi gioca in attacco, deve fare i numeri”.

Foto: Sito web Cremonese