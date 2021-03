Agente Mandzukic: “Difficile parlare di rinnovo, non ha mai giocato. Questi due mesi saranno decisivi”

Mario Mandzukic, arrivato a gennaio al Milan, potrebbe essere stato solo di passaggio a Milanello. L’ex Juve, infatti, a causa di diversi infortuni, non ha potuto dare una mano a Pioli nel momento cruciale della stagione e la sua assenza è costata caro al Milan, che ora difficilmente gli proporrà un rinnovo.

Mandzukic si gioca tutto in questi due mesi finali di stagione, dove deve cercare di dimostrare che le sue condizioni possono permettergli ancora di poter essere di aiuto per una stagione ai rossoneri.

A parlarne a Sky Sport, l’agente del croato, Giovanni Branchini che ha così parlato: “Il contratto di Mandzukic è legato ad alcune condizioni. Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se non si verificano le condizioni contrattuali. E’ stato impossibile valutare il suo operato. Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d’aiuto fino ad ora, mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un’altra scelta”.

Foto: Sito Milan