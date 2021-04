Agente Maignan: “Mike sarebbe un’ottima scelta per il Milan in caso di addio a Donnarumma”

Mike Maignan, portiere del Lille, da tempo è in cima alla lista del Milan in caso di addio a Donnarumma. Il suo agente, Bruno Satin, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama, per lui è stato un esempio. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille”.