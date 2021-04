Agente Lautaro Martinez: “Il rapporto con Conte è spettacolare. Raggiunto lo Scudetto parleremo con l’Inter”

Il nuovo agente di Lautaro Martinez, lo spagnolo Martin Camano, ha analizzato così il futuro del suo assistito in nerazzurro ai microfoni di Sky Sport: “Siamo entrati da poco nella sua vita, non c’è nessuna situazione: i nerazzurri sono concentrati sulla vittoria dello Scudetto, e pensano soltanto a questo. Una volta raggiunto l’obiettivo ci sederemo al tavolo con l’Inter, tenendo conto del momento molto complicato che vive tutto il mondo del calcio per via della pandemia”.

Lui vuole restare? Che relazione ha con Conte?

“Il rapporto con Conte è spettacolare, sta avendo un gran rendimento con lui e con tutta la squadra. Anche con l’Inter il rapporto è ottimo: non è mai facile venire dal Sudamerica e fare il salto in Europa”.

Con Lukaku che rapporto c’è?

“Non so di preciso quale sia il rapporto tra loro, ma devono essere ottimi amici. Sono una delle migliori coppie d’attacco in tutto il calcio”.