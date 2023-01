Agente Kvaratskhelia: “Tutte le sue attenzioni sono rivolte al Napoli. Non c’è nessuna offerta per lui. E pure se ci fosse…”

Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, ha parlato a Championat, portale che segue il calcio dell’est Europa, soffermandosi sul futiro del suo assistito.

Queste le sue parole: “Interesse del Manchester City? Io non ho visto nessun documento sulla mia scrivania, come credo, anche negli uffici del Napoli. E così di altri club. E pure se ci fosse, non verrebbero prese in consiederazione al momento. È chiaro che in questo momento tutte le sue attenzioni sono legate al Napoli. Se c’è la possibilità di vincere la Serie A e di far bene in Champions League, quali altri pensieri potrebbe avere Kvara? Il vantaggio di ben nove punti è determinante o quasi, la sfida degli ottavi di finale contro l’Eintracht pure. C’è qualcosa per cui lottare a Napoli”.

Foto: Instagram Napoli