Agente Kjaer: “Il Milan è un sogno per lui. I suoi idoli Nesta e Maldini”

Il Milan ha scoperto un pilastro difensivo che in Italia, fino ad ora, non aveva trovato la sua giusta dimensione. Si tratta di Simon Kjaer. Il difensore danese è uno dei volti del Milan di Pioli. Arrivato a gennaio, si è preso, poco alla volta, la titolarità della difesa rossonera e ora Pioli non può rinunciare a lui.

Mikkel Beck, agente del giocatore, ha parlato al portale SempreMilan.com, su questo momento di gloria del suo assistito.

Queste le sue parole: “Abbiamo appena firmato un nuovo contratto, siamo soddisfatti dell’accordo e il Milan è felice delle prestazioni di Simon. Arrivato a gennaio in sordina, Kjaer ha saputo dimostrare le sue qualità poco alla volta e ora è un pilastro della difesa. Ho sempre saputo che fin da bambino il Milan era stata la sua squadra del cuore, i suoi grandi idoli erano Nesta e Maldini, soprattutto Maldini. È sempre stato un sogno per lui giocare nel Milan e da gennaio si è avverato”.