Agente Jorginho: “Vuole tornare in Italia, ma ha un contratto importante col Chelsea”

L’agente di Jorginho, il brasiliano Joao Santos, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito: “Jorge ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti, ma al Chelsea ha ancora due anni di contratto. Costa 50 milioni di euro al momento e ha ancora 2 anni di contratto. Ha un contratto molto importante, in sterline, a Londra. Difficile che De Laurentiis possa spendere così tanto. Ma secondo me tra qualche mese Marina Granovskaia del Chelsea arriverà per proporre un rinnovo”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea