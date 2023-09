Agente di Osimhen: “Il Napoli su Tik Tok ha deriso Victor! Fatto gravissimo, valutiamo azioni legali!”

Bomba pesantissima in casa Napoli, che vede un durissimo sfogo dell’agemte di Victor Osimhen, Roberto Calenda, che alza un polverone sui social in casa azzurra. Nel pomeriggio, ingatti, su Tik Tok, era apparso sull’account ufficiale del Napoli un video goliardico sull’attaccante azzurro dopo l’errore dal dischetto col Bologna. Video rimosso in tempi brevi, ma il procuratore (ed evidentemente il giocatore) non ha gradito un trend TikTok pubblicato e poi rimosso dalla SSCNapoli.

Calenda ha così scritto su Twitetr: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare“.

Foto: Instagram Napoli