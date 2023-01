Agente di Lautaro: “Sta bene all’Inter. E’ dispiaciuto per ieri”

Nel pomeriggio, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha fatto visita alla sede dell’Inter.

Queste le sue parole rilasciate all’uscita a Sportitalia: “Soltanto una visita di cortesia. Non sono solo il procuratore di Lautaro, ho diversi ragazzi e sono qui per parlare di calcio.

Qualcuno che possa interessare all’Inter?”Non faccio nomi, Piero Ausilio conosce bene il mercato e fa le sue valutazioni”

Novità su Lautaro? Nessuna, sta bene all’Inter. Contento per la Supercoppa, ovviamente dispiaciuto per la partita di ieri”.

Foto: Instagram personale