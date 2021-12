Agente di Eriksen: “Era chiaro sarebbe finita così. A gennaio sarà a San Siro per salutare tifosi e compagni”

L’agente di Eriksen, Martin Schoots spiega a La Gazzetta dello Sport l’addio inevitabile del centrocampista all’Inter, visto che in Italia non è consentito avere l’abilitazione sportiva se si ha un defibrillatore.

Queste le sue parole: “Chris è in buone condizioni fisiche. Giocherà ancora, sono ottimista, il calcio è la sua passione. Vediamo che cosa ci porterà gennaio. Dico di più: già due club mi hanno chiamato per sapere come sta. Purtroppo era chiaro che sarebbe finita così anche perché l’Italia è l’unico Paese che non permette di scendere in campo e neppure di allenarsi con un defibrillatore”.