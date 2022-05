Agente di Bale: “Certamente lascerà il Real. Se il Galles non va ai Mondiali può anche smettere”

L’agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha parlato a AS, in merito al suo assistito, che certamente lascerà il Real Madrid a giugno, ma potrebbe anche ritirarsi dal calcio.

Queste le sue parole: “Gareth saluterà sicuramente Madrid, ma per il suo futuro dobbiamo ancora capire cosa farà il Galles nel playoff qualificazione al Mondiale. Prenderemo una decisione solo dopo questo appuntamento. In caso di eliminazione del Galles potrebbe anche decidere di lasciare il calcio. Una scelta che può variare indipendentemente dal fatto che la Nazionale si qualifichi al Mondiale o meno. Più probabile che torni in Premier League? Penso di sì, ma dovremo attendere le gare del Galles”.

Foto: Twitter Euro 2020