Agente Demme: “Il Napoli non vuole cederlo”

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha parlato della situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il centrocampista tedesco fatica a trovare spazio con Spalletti, il tecnico toscano non è solito inserire il classe ’91 nelle rotazioni: appena 20′ giocati in tre presenze in Serie A. Legato agli azzurri da un contratto fino al 30 giugno 2024, più volte il calciatore è stato al centro di voci di mercato, ma l’allenatore non ha mai spinto per l’addio. Di seguito le parole del procuratore: “È molto felice, contento perché le cose vanno bene a livello di gruppo. Non può essere altrimenti. Rapporto con Spalletti? Diego è un ragazzo molto semplice sotto certi aspetti, non è una persona che crea problemi. Il rapporto è molto tranquillo, non ci sono mai stati scossoni di nessun tipo, mai nessun diverbio. Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme, vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo”.

Foto: Instagram Demme