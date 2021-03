Agente Cragno: “Intervento di Ronaldo da rosso, per fortuna non l’ha mandato all’ospedale”

Graziano Battistini, agente tra gli altri anche del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli dell’intervento scomposto di Cristiano Ronaldo: “Ronaldo non ha fatto quell’intervento per far del male ad Alessio, su questo non ci sono dubbi. Però la foga della ricerca del gol gli ha fatto perdere la ragione. È stato istintivo.

L’intervento era evidentemente da rosso, per fortuna Cragno sta bene e non è andato all’ospedale. Il VAR non è intervenuto e penso che questo sia discutibile. Penso che ci sia stato un po’ di timore reverenziale nei confronti di Ronaldo, che è un campionissimo ma il VAR doveva intervenire. Dovevano richiamare l’attenzione dell’arbitro. Il Cagliari mi ha sorpreso perché si sono tutti comportati da signori e alla fine sono passati anche da coglioni. Cragno aveva dei punti provvisori e stamattina doveva valutare se metterne altri. Non l’ho sentito nel pomeriggio e non mi ha detto se Ronaldo l’ha chiamato o meno, sicuramente non ho dubbi sulla sua sportività”.