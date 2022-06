Agente Bastoni a Sportitalia: “Ha la maglia dell’Inter sulla pelle, ma bisogna adeguarsi”

Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: “Sicuramente è tifosissimo della squadra in cui gioca, e quindi sta volentieri all’Inter. Però è anche un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare. Dopodiché è contentissimo di giocare nell’Inter, ha la maglia sulla pelle“. Non mancano interessamenti attorno a Bastoni, che piace al Tottenham (e non solo).

Foto: Twitter Inter