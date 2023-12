Ag. Yildiz: “Kenan è un vincente. Il Real Madrid lo ha scartato”

L’agente del classe 2005 turco in forza alla Juventus, Hector Peris Ros, ha raccontato ai microfoni di Tuttosport alcuni retroscena e segreti della stellina turca prima del suo arrivo a Torino: “Kenan è una macchina costruita per vincere. Si prepara fin da quando è piccolo, questo è il suo unico obiettivo. Mi ha impressionato subito: una mentalità, un’umiltà fuori dal comune. Con tutte queste caratteristiche se ne incontrano pochi. Non mi spiego come mai dopo il Bayern Monaco nessuno si sia accordo di lui. È una situazione che mi ricorda molto in caso Pedri: non lo conosceva nessuno, lo portammo in prova al Real Madrid ma ci chiusero la porta. In Germania i club che avevano un profilo internazionale di spessore lo hanno rifiutato tutti. Incredibile”.

Foto: Instagram Juventus