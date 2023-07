Ag. Vitor Roque: “Parlavo con Deco da un anno, ora abbiamo un accordo. Il Barcellona è il miglior progetto”

Durante l’intervista concessa a Ge.globo.com,André Cury ha parlato del suo assisito Vitor Roque, diciotto anni e talento carioca in forza all’Athletico Paranaense destinato a vestire la maglia del Barcellona: “Ho parlato di Vitor con Deco per quasi un anno e ora finalmente abbiamo trovato l’accordo. Quello del Barcellona è il miglior progetto per Vitor e ringrazio il club di Laporta per la fiducia“.

Foto: Instagram Vitor Roque