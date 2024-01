Ag. Terracciano: “Si è espresso al 10-15%, ora è pronto per una grande squadra”

L’agente di Filippo Terracciano, esterno classe 2003 che lascerà il Verona ed è un concreto obiettivo del Milan, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Serie A: “Filippo è un ragazzo molto intelligente, viene da una famiglia ricca di valori, abituata a grandi palcoscenici, con un papà che è stato calciatore. Questo gli permette di vivere a pieno la sua esperienza, anche attraverso una vita sana al di fuori del campo. E’ un calciatore dai margini di miglioramento molto importanti, ha un motore incredibile. Ad oggi si è espresso al 10-15% delle sue potenzialità. E’ già pronto per una grande squadra, ha 39 presenze in Serie A alle spalle pur avendo solo 20 anni e sono convinto che riuscirà a sviluppare al massimo le sue caratteristiche. Cioè abbinare una cilindrata molto forte a una tecnica di base importante. Con lui è come se prendessi 3 o 4 giocatori perché gioca basso a destra e a sinistra, in difesa e a centrocampo come in Nazionale, può fare la mezzala e l’ala d’attacco. Contro la Juve ha marcato Vlahovic. Con quel fisico e quella classe, può ricoprire davvero tante posizioni”.

Foto: Instagram Hellas Verona