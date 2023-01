Ag. Sirigu: “La trattativa è nata una decina di giorni fa, la Fiorentina doveva sistemare la questione portieri”

L’agente di Salvatore Sirigu, Giovanni Branchini, ha parlato del trasferimento del portiere dal Napoli alla Fiorentina. Un’operazione anticipata il 17 gennaio scorso. Alcune parole del procuratore rilasciate a Firenzeviola.it: “La trattativa è nata una decina di giorni fa in modo molto spontaneo, la Fiorentina doveva sistemare la questione portieri e noi abbiamo garantito fin da subito la nostra disponibilità. I viola hanno una proprietà solidissima e determinata, siamo sicuri che presto potrà ottenere quella crescita che in questo momento sembra sfuggirle ma che saprà dare soddisfazione al suo pubblico in un futuro assai prossimo, i tifosi viola lo meritano”.

Foto: Instagram Fiorentina