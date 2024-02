Ag. Rugani: “Rinnovo con la Juve? La vera domanda da fare è se ci chiameranno”

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato a Tv play, soffermandosi sul momento del suo assistito, dopo il gol vittoria con il Frosinone e di possibilità di rinnovo con la Juventus.

Queste le sue parole: “La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti. Da parte nostra c’è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?”.

Sul gol al Frosinone di Rugani: “E’ stato lucido, non è facile per un difensore far gol al 95′. Da difensore lì ti viene voglia di tirare una cannonata, invece lui è stato bravissimo. Bravo lui e brava anche tutta la squadra a crederci. Il momento era delicato, ecco perché questa vittoria arrivata in extremis contro il Frosinone ha un valore importante. Mi auspico che questa vittoria possa essere uno snodo importante per la Juve, alla fine le stagioni ruotano sempre attorno ai dettagli. Per esempio l’Inter, seppur stia dominando il campionato, prima di incontrare la Juve nello scontro diretto ha giocato contro Verona e Fiorentina, entrambe hanno sbagliato un rigore decisivo nei minuti finali contro i nerazzurri”.

Foto: sito Juventus