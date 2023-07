Ag. Pasalic: “No alla Turchia. Se arriveranno offerte dai top campionati europei, le valuteremo”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’agente – tra gli altri – di Mario Pasalic, Marko Naletilic, ha così parlato del futuro del suo assistito: “Ci può confermare di aver respinto l’offerta del Fenerbahce? Sì. Mario semplicemente non era interessato di andare lì, in Turchia. Questo perché a Bergamo sta bene. Poi va detta una cosa. Se durante il mercato arriverà una società dai 5 top campionati europei che si mostrasse interessata a lui, in quel caso prenderemo in considerazione le eventuali offerte che dovessero arrivare, insieme all’Atalanta. Però sta troppo bene a Bergamo per andare in campionati che non lo ispirano”.

