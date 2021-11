Ag. Parisi: “E’ nella lista del Napoli e non solo, ma finirà la stagione a Empoli”

Mario Giuffredi, agente del terzino dell’Empoli Fabiano Parisi, ha parlato così del suo assistito, fresco di convocazione in Under 21, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “L’ho segnalato al Napoli ed è seguito anche da altre squadre italiane. È sicuramente pronto per giocare in un grande club, anche se finirà la stagione nell’Empoli. Parisi e Casale del Verona sono i prospetti più interessanti della Serie A”.