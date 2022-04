Ag. Ozil: “Mesut non andrà via, resterà al Fenerbahce fino alla fine del contratto”

Intervistato da una radio turca, il procuratore di Ozil, Erkut Söğüt, ha parlato della vicenda legata al suo assistito, che è stato messo fuori rosa dal Fenerbahce.

L’agente ha spiegato come l’ex Arsenal non ha intenzione di andare via e di voler arrivare fino alla scadenza del contratto, che è tra due anni.

Queste le sue parole: “Lo dico molto chiaramente: Mesut non andrà da nessuna parte e di certo non ha intenzione di farlo. Rimarrà qui al Fenerbahce per altri due anni, fino alla scadenza del suo contratto. Il club faccia le sue valutazioni, se vorrà avere a busta paga un giocatore che avrà fuori rosa o se vorrà reintegrarlo e trattarlo come un professionista”.

Foto: Twitter Fenerbahce