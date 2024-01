Ag. Nandez: “Nahitan mi ha chiesto di andare altrove, stiamo lavorando per giugno”

Intervistato da Ovación, per El Pais, l’agente di Nahitan Nandez, Pablo Bentancur ha risposto a una domanda sul suo assistito: “Mi ha chiesto di poter andare altrove, stiamo lavorando per giugno. Abbiamo ricevuto proposte molto importanti dall’Italia, dalla Russia e dall’Internacional di Porto Alegre. C’è anche un allenatore in Inghilterra che lo vorrebbe”.

Foto: Instagram Nandez