Ag. Nagelsmann sull’esonero: “Non sapevamo nulla, ce lo ha comunicato un giornalista”

Continua a far parlare l’esonero di Julian Nagelsmann dalla panchina del Bayern Monaco. A ricostruirlo quasi due mesi dopo ci ha pensato il suo agente Volker Struth, intervenuto nel podcast della Bild Phrasenmäher: “Stavamo giusto bevendo una bottiglia di vino quando ho ricevuto la telefonata da un giornalista che mi ha detto: ‘Come, non lo sai ancora? Julian è stato esonerato, Tuchel è il nuovo allenatore’. Anche Julian non sapeva nulla e mi ha chiesto: ‘Mi stai pendendo in giro?’. Il problema non è che è stato licenziato, ma il come”.

Foto: Twitter Nagelsmann