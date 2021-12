Ag. Martial: “Anthony lascerà lo United a gennaio”

Anthony Martial non sta vivendo un buon momento al Manchester United. Per il francese solo 10 presenze e un gol in questa stagione e a gennaio quasi certamente lascerà i Red Devils.

A dichiararlo, il suo agente, Philippe Lamboley, che a Sky Sports.uk, ha parlato della situazione e della possibilità di andare via a gennaio.

Queste le sue parole: “Anthony vuole lasciare il Manchester United a gennaio. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare e parlerò presto con il club. E’ giusto che il giocatore si possa giocare le sue chance giocando con maggiore continuità altrove”.

Foto: Twitter Manchester United