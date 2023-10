Ag. Makoumbou: “Abbiamo avuto qualche richiesta ma Giulini e Ranieri l’hanno voluto trattenere”

Elvis Basanovic, agente del centrocampista del Cagliari Antoine Makoumbou, ha così parlato del suo assistito ai microfoni di Sportitalia:

“Abbiamo avuto qualche richiesta, però il presidente e mister Ranieri lo volevano tenere nel progetto del Cagliari per la Serie A, ma anche noi abbiamo pensato che fosse il migliore passo successivo per la sua carriera”.

Sul primo gol in A: “Aveva grande felicità quando l’ho sentito. Questa è anche una grande soddisfazione per tutti noi che ogni giorno lavoriamo per il suo percorso di crescita e la sua carriera”.

Sul suo passato: “Prima di iniziare la collaborazione, nel 2021, Antoine non ha giocato a calcio per quasi 2 anni. E’ arrivato in una piccola società Slovena, il Tabor Sezana, e viveva in un ostello in una piccola camera, guadagnava 800 euro al mese. Era in pieno periodo Covid con tutte le chiusure che c’erano, quindi per Antoine quello fu veramente un periodo molto difficile”.

Foto: twitter_cagliari