Ag. Lautaro: “Rinnovo? Siamo tranquilli. Sia l’Inter che noi vogliamo proseguire insieme”

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato a FCInter1908 facendo il punto sul rinnovo del capitano nerazzurro.

Queste le sue parole: “Siamo sempre in contatto con la dirigenza, c’è un ottimo rapporto. Quanto manca per il rinnovo? Lautaro ha un contratto fino al 2026! Ha un grande rapporto con l’Inter, è il capitano. Ora la cosa importante è raggiungere gli obiettivi dell’Inter e far felici i tifosi. E noi continueremo a lavorare per il futuro di Lautaro e dell’Inter insieme. Non c’è alcuna fretta, siamo tutti assolutamente tranquilli”.

Prima di Inter-Napoli, Giuseppe Marotta, ad dei nerazzurri, aveva parlato di un annuncio del rinnovo prima del termine della stagione.

Foto: Instagram Lautaro