Ag. Lautaro: “Rinnovo? Ad oggi non c’è l’accordo, ma trattiamo. Lui e Haaland i migliori centravanti d’Europa”

Intervistato dal microfono di Radio Sportiva, l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha parlato del suo assistito e del tanto chiacchierato rinnovo con i nerazzurri: “Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c’è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza. Ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo. Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, ad oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti d’Europa. L’allenatore dell’Inter è un top del calcio europeo, Ancelotti è il numero uno allenando la squadra più importante ma Simone Inzaghi è un grande, sta dimostrando le sue capacità”.

Al di là delle dichiarazioni, nessun allarmismo ma gioco delle parti: Lautaro in più occasioni ha espresso il desiderio di rinnovare.

Foto: Instagram Lautaro