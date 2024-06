Ag. Lautaro: “Per il rinnovo è tutto ok. Sta bene a Milano”

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter non sarà certamente un problema. E’ solo questione di tempo.

L’agente del capitano dei nerazzurri, Alejandro Camano, ha parlato alla stampa presente, all’uscita della sede dell’Inter.

Queste le sue parole: “Il rinnovo di Lautaro? Nessun problema, siamo molto felici. È tutto a posto. Io lavoro per Lautaro e la decisione di Lauti per me è sempre molto importante. Sta bene a Milano”.

Foto: Instagram Inter