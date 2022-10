Ag. Lautaro: “Non è tornato, non se n’è mai andato. È sempre stato protagonista per l’Inter”

Dopo un digiuno durato otto partite, Lautaro Martinez è tornato a segnare, prima, con il Barcellona e, poi, in campionato contro la Salernitana. Durante l’intervista concessa a fcinter908.it, l’agente del calciatore, ha parlato così del momento del suo assistito: “Non è tornato Lautaro, Lautaro non se n’è mai andato. E’ sempre stato protagonista, il rendimento non è mai mancato”.

Foto: Instagram Inter