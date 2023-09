Ag Lautaro: “Ha ricevuto tante offerte dell’Arabia. Ma all’Inter è a casa. Il rinnovo? E’ una opportunità”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di TvPlay del giocatore argentino e del futuro in nerazzurro.

Queste le sue parole: “L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni, e ha avuto tante proposte ma non solo da li. Quando gli dico di queste possibilità mi dice ‘Inter Ale, Inter’. L’affinità con tifosi e società è totale. È importante il senso di appartenenza e lui lo ha. Al progetto, al gruppo. Lautaro non ha ascoltato niente che non fosse l’Inter. Lautaro adesso è all’Inter perché gli piace società e squadra”.

Offerte in estate: “Quest’estate ne ha parlato tutto il mondo della possibile cessione a un’altra squadra, ma la realtà è che lui ha deciso di restare, perché gli piace la tranquillità e considera che la sua squadra sia l’Inter. Lautaro è felice, è il capitano della squadra, sta aspettando anche un bambino, dobbiamo lavorare affinché sia sempre felice. Credo che il rinnovo sia una possibilità. Ne abbiamo parlato sia con l’Inter e con Lautaro. Il legame con l’Inter è qualcosa di importante. Ci siamo promessi di lavorare per la tranquillità dell’Inter e di Lautaro. Credo che sia importante per tutti avere un legame duraturo. Ha rifiutato tante opzioni perché vuole restare all’Inter”. Foto: Instagram Inter