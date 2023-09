Ag. Laurienté: “A Giuntoli piace, ma la Juve ha altri piani”

In esclusiva ai microfoni di Sportitalia, è intervenuto l’agente di Armand Laurienté, Roberto Meloni, che ha raccontato alcuni retroscena.

Queste le sue parole: “Siamo molto soddisfatti della prestazione, sua e della squadra, contro la Juventus. Armand sta ritornando ad essere finalmente il giocatore che conosciamo da tanto tempo”.

Pensa che quest’anno possa superare gli 8 gol della scorsa stagione? “Per me sì, li può superare se si metterà in testa che il tiro sia una sua arma, importante. Come abbiamo visto contro la Juventus. L’anno scorso ha avuto un problema al ginocchio per tutta la stagione. Quest’anno non ha fatto la preparazione e come ha detto il mister ha bisogno dei suoi tempi e di essere accompagnato. Sabato ha risposto presente dopo la presentazione deludente con il Frosinone”.

La Juventus, cui ha segnato sabato, è fra i club che si sono interessati a lui in estate? “No. A Giuntoli so che il giocatore piace, ma la Juventus ha oggi una strategia diversa mi sembra ed un modo di giocare ed un modulo differenti da quelli adatti a Laurienté. Poi ripeto: a Giuntoli piace, lo segue dai tempi del Napoli. La stagione è lunga e le finestre di mercato anche”.

Ed altri club in Italia, si sono fatti sentire? “Questa estate siamo stati abbastanza tranquilli e lineari su quelli che sono i nostri piani, cioè riprendersi da questo brutto infortunio. Non tanto per la sua entità quanto per il fatto che gli ha fatto fare una stagione con il ginocchio sempre gonfio, con infiltrazioni e quant’altro. Ha fatto comunque una bella annata, ma sempre con questo freno. Ora vuole vivere in pieno ed al meglio quest’anno”

Foto: twitter Sassuolo