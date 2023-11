Ag. Kvaratskhelia: “De Laurentiis uomo di parola. A breve arriverà l’adeguamento di contratto”

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato a Sport Imedi, annunciando un imminente annuncio di un rinnovo dell’asso georgiano con il Napoli.

Queste le sue parole: “Nel futuro prossimo ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette, a noi ha fatto tante cose buone. E’ chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto. Quest’anno Khvicha è in gran forma, è migliorato molto in quest’anno al Napoli e per me quest’anno sta facendo anche meglio della passata stagione. Anche il padre del giocatore, Badri, è d’accordo con me. Kvara può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Alla sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti, solo lui si aspettava di fare un’annata così. Quando eravamo insieme a Napoli, mi disse che in un anno avrei visto cosa avrebbe fatto. E l’ha fatto. Garcia? Non posso dire nulla, ma anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere con l’Empoli. De Laurentiis ora ha un allenatore esperto e tante persone competenti in società”.

Foto: Instagram Napoli