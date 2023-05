Ag. Kudus: “È il momento giusto per lasciare l’Ajax. Ha rifiutato il rinnovo”

Durante l’intervista concessa al de Telegraaf, Jennifer Mendelewitsch, agente di Mohammed Kudus, ha così parlato del futuro del suo assistito: “Penso che sia la cosa migliore per tutti. Ora è il momento giusto. Non ha accettato la proposta di prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Quello che posso dire è che dopo il Mondiale e questa stagione c’è molto interesse per Kudus”.

Foto: Instagram Kudus