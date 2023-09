Marc Kosicke, agente di Jurgen Klopp, ha parlato a Sportschau, mettendo a tacere le suggestioni che vedrebbero l’attuale allenatore del Liverpool come nuovo ct della Germania in seguito all’esonero di Flick. Ecco le sue parole: “Germania? No, ha un contratto a lungo termine col Liverpool. Non è aperto ad accettare incarichi da Nazionali”.

Foto: Twitter Liverpool