Ag. Kiyine: “E’ stato un miracolo. Strage evitata per pochissimo. Qualcuno lassù non ha voluto tragedie oggi”

L’agente di Sofian Kiyine, ex centrocampista di Lazio, Venezia e Salernitana, ha parlato a LaLazioSiamoNoi.it dove ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore, vittima di un grave incidente questa mattina.

Queste le sue parole: “Lui abita con la sua famiglia a Liegi e stava rientrando dall’allenamento a Lueven. E’ stato poco attento e non ha visto la rotonda, prendendo il volo e sfondando la vetrata di una palazzina dello sport. Ringraziando il signore sta bene, ha qualche vertebra inclinata, ma non ha niente che gli impedisca di tornare a giocare, non è in pericolo di vita. Non ha mai perso i sensi, è stato portato subito in ospedale dove l’hanno sedato perché era molto agitato, poi è stato sottoposto ad alcune TAC ed è illeso. Ora è tenuto sotto controllo e resterà lì per qualche giorno per ulteriori accertamenti, penso che entro una decina di giorni potrà tornare a praticare l’attività sportiva. L’incidente è stato intorno alle 19.00, poco tempo prima dentro alla palazzina stavano giocando una partita ‘indoor’ dei bambini, per fortuna non c’erano più quando è avvenuto l’incidente e si è evitata quella che poteva essere un strage. Qualcuno lassù non ha voluto tragedie oggi. Ho parlato con lui un’oretta fa, per fortuna è stato solo un grande spavento. Quando ho visto il video dell’incidente ho pensato che fosse in pericolo di vita, ma è stato miracolato, un angelo lo ha salvato. Non oso immaginare che cosa sarebbe successo se al posto della vetrata ci fosse stato un muro”.

Foto: twitter Venezia